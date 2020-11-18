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    • Ekonomi
    • 18.11.2020 13:07
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    • 18.11.2020 13:20
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    : 'den sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerdeki uçuşlarla ilgili flaş açıklama

    haberine göre , hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde biletleri olan yolcuların seyahat edebileceğini açıkladı. THY'den yapılan açıklamada, "Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir" denildi.

    THY'den kısıtlama açıklaması! Hafta sonu bileti olanlar...

    Türk Hava Yolları (), hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı saatlerde yolcuların uçuş belgeleri ile havalimanına gelebileceklerini bildirdi.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hava yolcularının seyahat durumlarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

    Üstün, THY olarak güvenli seyahat standartları ile yolcuları ağırlamaya devam edeceklerini belirterek, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: THY'den sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerdeki uçuşlarla ilgili flaş açıklama