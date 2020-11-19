



"Yabancı para birimi kazanç veya kaybı için, sanal para birimine uygulanacak bir hesaplama

yoktur; ayrıca sanal para birimi federal vergi amacına uygun olarak yabancı para kazancı veya kaybı oluşturacak bir para birimi gibi de işlem görmez.

"Sunduğu hizmet karşılığında bağımsız bir yüklenici tarafından elde edilen sanal para birimleri serbest meslek geliri oluşturur. Sonuç olarak, bu yolla kazanılan sanal para biriminin elde edildiği tarihte ABD Doları cinsinden olan adil piyasa değeri serbest meslek vergisine tabi olur.

"Masraf kesintilerine, yapılan aktivitenin bir işletme faaliyeti mi yoksa bir hobi mi olduğuna göre karar verilir.

"Bir işveren tarafından hizmet bedeli olarak ödenen sanal para birimi ücret kapsamına girer ve işveren istihdam vergisi söz konusu olur.

"Sanal para birimi kullanılarak yapılan bir ödeme hakkında, mal/varlıkla yapılan her ödeme



gibi bilgiyi raporlama şartı vardır. Örneğin, bir vergi yılı içinde, bir ticaret veya işletme faaliyeti sırasında, vergiden muaf olmayan bir ABD alıcısına, 600 dolar ve üstü değerinde sanal para birimi kullanarak sabit ve belirlenebilir gelir ödemesi yapan biri, bu ödemeyi IRS'ye ve alıcıya bildirmek zorundadır. Sabit ve belirlenebilir gelir ödemeleri örnekleri içinde kira, maaş, ücret, primler, yıllık ödenek ve tazminatlar yer alır.

"Sanal para birimi kullanılarak yapılan ödemeler, bir mal/varlıkla yapılan her ödeme gibi yedek stopaja tabidir; bu sebeple sanal para birimi kullanarak bildirilmesi zorunlu ödeme yapanlar, alıcıdan vergi mükellefi kimlik numarası (TIN) istemek zorundadırlar.

"Tüccarlar ve müşterileri arasındaki ödemeleri yapmak için, bağlantılı olmayan çok sayıda

tüccarla sözleşme yapan bir üçüncü tarafa, üçüncü taraf hesaplaşma organizasyonu (TPSO)

denir. TPSO, bir tüccara yapılan ödemeleri, Ödeme Kartı ve Üçüncü Taraf Network İşlemleri,

Form 1099-K isimli formla, şu her iki durumda da bildirmek zorundadır: eğer bir takvim yılı

içinde tüccar için yapılan işlemlerin sayısı 200'ü geçerse ve yapılan ödemelerin brüt miktarı 20,000 Amerikan Doları'nı geçerse."

