



Bu kısaca iki soruyla özetlenebilir:

- Token bir yatırım olarak mı satılıyor?

Eğer alıcılar gelecekte kazanç veya fiyat artışı bekliyorsa veya token alıcıya bir çeşit kullanım değeri sağladığı için satın alınıyorsa bu sorunun cevabı, "Evet"tir.



- Değer yaratma süreci tek bir tarafa/partiye mi dayanıyor?



Bir değer yaratımı için tek bir tarafa/partiye dayanma, token'ı bir şirketin paydaşı olma haline eşitlerken (mutlaka hissedar olmak gerekmez), eğer token ekonomisinde değer yaratma süreci rastgele ve merkeziyetsiz ise o zaman token'ın bir menkul kıymet olarak düşünülme olasılığı daha azdır.

Bu iki soruya da cevap "Evet" ise, token yüksek olasılıkla bir menkul kıymettir. Fakat bu konuda SEC'in tam detaylı bir rehberi yoktur. Bu sebeple de hizmet olarak düzenlenmiş bir token'a menkul kıymet statüsü verilip verilmeyeceği kesin değildir.