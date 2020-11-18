Bitcoin'de 3 yıl aranın ardından bir ilk! Durdurulamıyor





Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, ABD'de Gelecekteki Token'lar İçin Basit Anlaşma (Simple Agreement for Future Tokens - SAFT) şöyle anlatıldı:

- SAFT çerçevesi ilk olarak Ağustos 2017'de tanıtıldı. SAFT'ın gerekçesi, hangi tür token'ın menkul kıymet olup hangi türün olmadığına net olarak karar verilememesi olmuştur. Bu sebeple, halka satılan hizmet token'ları, ihraç tarihinde SEC'e göre menkul kıymet olup çıkabilir ki bu da çoğunlukla istenmeyen birçok yasal sonucu beraberinde getirir.

- Tescil edilmemiş menkul kıymet ihracı, 1933 Menkul Kıymetler Kanunu Bölüm 5'in ihlali demektir; ağır mali cezaların ötesinde ihraççılar beş yıla varan federal hapis cezası alabilirler.

- Token işlemlerine olanak sağlayan ikincil işlem piyasalarının kendileri de bir broker-dealer, borsa veya alternatif işlem sistemi (ATS) olarak tescil olmazlarsa cezalara maruz kalabilirler.

- Token'larının menkul kıymet olmayan hizmet token'ı olduğunu iddia eden, kayıt olmayan veya bir kayıt muafiyeti de olmayan bir organizasyon, token alıcılarının ikamet ettiği tüm eyaletlerin "Mavi Gökyüzü (Blue Sky)" menkul kıymetler yasasını da ayrıca hesaba katmak

zorundadır.