İŞTE UZMANLARIN MERKEZ BANKASI KARARINA YORUMLARI

Belgin Maviş - Ekonomist: Şu an tepkilere baktığımda BIST 100 endeksinde 1306 puana yükseliş var. 1280 seviyesindeydi. Dolar/TL'de de 7,52 seviyesinde hızlı bir geri çekilmeyi gördük. Bu piyasa beklentilerini karşıladığı görülüyor. Aynı zamanda da 10 yıllık tahvil faizimiz de, bunun fiyatlamasını görüyorduk. Şu anda piyasa alış şeklindeki hareketlerle kutluyor ya da beklentileri karşılıyor diyelim.

Bu tabi sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarına hem de enflasyonla mücadelede gereken adım atılacağını söyleyen sayın Naci Ağbal'ın da görüşlerini destekler nitelikte. Bu açıdan baktığımızda piyasaların beklentilerini karşılayan bir faiz artışını Merkez Bankası gerçekleştirmiş oldu.

Gülşen Coşkun - Gazeteci: Piyasanın beklediği gibi faiz arttırımı görüyoruz. Merkez Bankası ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplanmıştı. Bir faiz artırımı geldi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 15'e yükseldi. 10.25'ti son toplantıda sabit tutulmuştu. Evet bir artış var. 475 baz puanlık bir artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi de buydu. Detaylar şöyle tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verilmiştir vurgusu da var. Küresel ekonomiye ilişkin 3. çeyrekte kısmi toparlanma gösterdiği vurgulanıyor. Covid artışı sebebiyle belirsizlikler yükselmiştir açıklaması yapılmış küresel ekonomi açısından. Diğer yandan salgın döneminde sağlanan güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkileriyle artan iç talep ithalat kanalıyla cari işlemler dengesini olumsuz etkilemektedir tespiti de var. TL'deki değer kaybının gecikmeli etkileri uluslararası gıda fiyatları yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir. Enflasyon bundan sonrası için gözümüzün kulağımızın olduğu bir durum diyor. Döviz kuru oynaklığı sebebiyle bir yükselişe işaret ederken geçici olacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin yeniden başlaması için parasal sıkılaştırma vurgusu yapılmıştır. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı ve enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar devam edecektir. Bundan sonra gelen verileri takip edeceğiz diyor Merkez Bankası yaptığı açıklamada.