Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 13 bin 750 kişi azalarak 742 bine geriledi. Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 7 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 429 bin azalışla 6 milyon 372 bin olarak kaydedildi.