Dolar/TL, TCMB'nin kararı öncesinde bulunduğu 7,71 seviyesinden sert bir şekilde düşüşe geçerek 7,5160'a kadar geriledi. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 7,6190 seviyesinde dengelenirken, avro/TL ise yüzde 1,6 düşüşle 9,0070'ten işlem görüyor.