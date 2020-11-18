Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Mike Pompeo 'ye gelmeden önce ’ya askeri gücümüzün endişe verici olduğunu söyledi

    'ye sadece ’ni ziyaret etmek için gelen ABD ’nun Fransız gazetesi ’ya verdiği röportaj tepki çekti. ’dan önceki durağı olan ’da ile görüşen Pompeo, gazeteye skandal açıklamalarda bulundu.

    Önce skandal mesajı geldi

    'ye sadece 'ni ziyaret etmek için gelen ABD 'nun Fransız gazetesi 'ya verdiği röportaj tepki çekti. 'dan önceki durağı olan 'da ile görüşen Pompeo, gazeteye skandal açıklamalarda bulundu.

    Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımların son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık. Avrupa ve ABD, 'ı, bu tür eylemlerin halkının çıkarına olmadığı konusunda ikna etmek için birlikte çalışmalı. Türkiye'nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı.

    ZAMANI YOKMUŞ!
    Pompeo ve eşi Susan Pompeo, İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Pompeo, ile görüşmesinin ardından gittiği Camii'ni gezdi. Gazetecilerin Türkiye ziyaretinin nedenine dair sorularını yanıtsız bıraktı. Ancak Türk yetkililerle görüşmenin, İstanbul'da olursa yapılabileceğini şart koştuğu, 'ya gitmeye zamanı olmadığını belirttiği ortaya çıktı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Mike Pompeo Türkiye'ye gelmeden önce Le Figaro’ya askeri gücümüzün endişe verici olduğunu söyledi