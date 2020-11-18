Türkiye'ye sadece Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etmek için gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Fransız gazetesi Le Figaro'ya verdiği röportaj tepki çekti. İstanbul'dan önceki durağı olan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Pompeo, gazeteye skandal açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımların son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık. Avrupa ve ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, bu tür eylemlerin halkının çıkarına olmadığı konusunda ikna etmek için birlikte çalışmalı. Türkiye'nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı.

ZAMANI YOKMUŞ!

Pompeo ve eşi Susan Pompeo, İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Pompeo, Patrik Bartholomeos ile görüşmesinin ardından gittiği Rüstem Paşa Camii'ni gezdi. Gazetecilerin Türkiye ziyaretinin nedenine dair sorularını yanıtsız bıraktı. Ancak Türk yetkililerle görüşmenin, İstanbul'da olursa yapılabileceğini şart koştuğu, Ankara'ya gitmeye zamanı olmadığını belirttiği ortaya çıktı.