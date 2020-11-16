Fiat 12 bin TL indirim fırsatı sunuyor! Fiat Egea ailesi güncel fiyatları nedir? Kasım fiyatları açıklandı!

Fiat Kasım ayı güncel otomobil fiyatlarını açıklar açıklamaz merakla araştırılmaya başlandı. Sıfır araba almak isteyen ve uygun kampanyaları kovalayan binlerce kişi arama motorları üzerinden Fiat Egea modellerinin fiyatlarını incelemek istiyor. Fiat 12 bin TL indirim fırsatı sunuyor, peki hangi modelinde? Fiat Egea ailesi güncel fiyatları nedir? Açıklanan Kasım fiyatlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz
Fiat'tan 12 bin TL indirim: 2020 Fiat Egea Doblo Fiorino 500 güncel fiyat listesi
Fiat'tan indirim kampanyası! Sportif SUV Fiat 5ooX Sport modelinde 12 bin TL indirim fırsatı sunann otomotiv devi beraberinde Kasım ayı güncel fiyat listesini de açıkladı. İşte 2020 Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin güncel zamlı fiyat listesi...
Fiat'tan indirim kampanyası başlattı. Kasım ayı fiyat listesini açıklayan İtalyan otomotiv devi, Sportif SUV Fiat 5ooX Sport modelinde 12 bin TL indirim fırsatı sundu. 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim 05.11.2020-01.12.2020 tarihleri arasında geçerli. İşte yeni Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin güncel zamlı fiyat listesi...
FİAT 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNE KASIM AYI FİYATLARI
Fiat sıfır araba modelleri Kasım ayı güncel fiyat listesi;
2020 model Fiat Egea yeni fiyat listesi
- Easy 1.4 Fire 95: 123.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 208.900 TL
- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 140.800 TL
- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 173.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 211.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 211.900 TL
- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 144.700 TL
- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 177.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 215.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 215.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 219.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 219.900 TL
2020 model Fiat 500 yeni fiyat listesi
- 500 Popstar 1.2 Fire 69HP MTA: 171.000 TL
- 500 Lounge 1.2 Fire 69 HP MTA: 181.900 TL
- 500 Star 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL
- 500 Rockstar 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL
- 500C Lounge 1.2 Fire 69HP MTA: 201.900 TL
- 500C Star 1.2 Fire 69HP MTA: 211.900 TL
2020 model Fiat 500L yeni fiyat listesi
- 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 182.900 TL
- 500L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 227.900 TL
- 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT: 192.900 TL
- 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 285.900 TL
- 500L Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 295.900 TL
2020 model Fiat 500X yeni fiyat listesi
- 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT: 219.900 TL
- 500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 312.600 TL
- 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 317.000 TL
- 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 327.800 TL
- 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT: 342.200 TL
2020 model Fiat Panda yeni fiyat listesi
- Urban 1.2 69 HP: 129.900 TL
- Cross 1.2 69 HP: 143.700 TL
- Cross 4x4 0.9 85 HP: 184.900 TL
2020 model Fiat Fiorino Panorama yeni fiyat listesi
- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 164.900 TL
- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 179.900 TL
2020 model Fiat Doblo Panorama yeni fiyat listesi
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 201.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 210.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 215.900 TL