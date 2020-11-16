Fiat 12 bin TL indirim fırsatı sunuyor! Fiat Egea ailesi güncel fiyatları nedir? Kasım fiyatları açıklandı!

Fiat'tan 12 bin TL indirim: 2020 Fiat Egea Doblo Fiorino 500 güncel fiyat listesi

Fiat'tan indirim kampanyası! Sportif SUV Fiat 5ooX Sport modelinde 12 bin TL indirim fırsatı sunann otomotiv devi beraberinde Kasım ayı güncel fiyat listesini de açıkladı. İşte 2020 Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin güncel zamlı fiyat listesi...

Fiat'tan indirim kampanyası başlattı. Kasım ayı fiyat listesini açıklayan İtalyan otomotiv devi, Sportif SUV Fiat 5ooX Sport modelinde 12 bin TL indirim fırsatı sundu. 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim 05.11.2020-01.12.2020 tarihleri arasında geçerli. İşte yeni Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin güncel zamlı fiyat listesi...