İSTİHDAM DÜZENLEMELERİ

Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.