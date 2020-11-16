Yapılandırma fırsatı ile gençlerin öğrenim kredisi borcu bitiyor

Yapılandırma ile devlete vergi, prim, ceza gibi borcu olanlara önemli bir imkan sunuldu. Vatandaş, 31 Ağustos öncesine ait borçlarını yapılandırmadan yararlanarak kolayca kapatabilecek. Yeni yasa ile, borçların faizi silinecek, ana paraya aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE dikkate alınarak gecikme farkı eklenecek.
Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinirken; taksitlendirmelerde ödenecek tutara belirlenen katsayılar eklenecek. Başvurular düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayıp, yıl sonuna kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve gümrüklere yapılacak ödemeler Ocak'ta, SGK'ya yapılacaklar da Şubat'ta başlayacak.
OCAK'TA BAŞLIYOR
Yapılandırma kapsamında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. 3.1 milyon genç, yapılandırma imkanıyla öğrenim kredisi borçlarını kolaylıkla kapatabilecek. Ödemeler Ocak'ta başlayacak. İsteyen peşin avantajıyla, isteyen de 36 ayda 18 eşit taksitte borcundan kurtulabilecek.
EVDE ÜRETENE VERGI YOK
Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internetten satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. 220 bin liranın altındaki gelirlere gelir vergisi ödenmeyecek. Düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.