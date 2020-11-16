Yapılandırma fırsatı ile gençlerin öğrenim kredisi borcu bitiyor

Yapılandırma ile devlete vergi, prim, ceza gibi borcu olanlara önemli bir imkan sunuldu. Vatandaş, 31 Ağustos öncesine ait borçlarını yapılandırmadan yararlanarak kolayca kapatabilecek. Yeni yasa ile, borçların faizi silinecek, ana paraya aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE dikkate alınarak gecikme farkı eklenecek.









Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinirken; taksitlendirmelerde ödenecek tutara belirlenen katsayılar eklenecek. Başvurular düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayıp, yıl sonuna kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve gümrüklere yapılacak ödemeler Ocak'ta, SGK'ya yapılacaklar da Şubat'ta başlayacak.