Emekli aylığı bağlanmasındaki ayrıntılar nedeniyle aynı prim gününe sahip olan ve aynı kazançla çalışan kişilerin emekli aylıkları, emeklilik dilekçesi verdikleri tarihe göre değişebiliyor. Bu nedenle, yıl sonuna doğru emekli olmak isteyen kişiler için emeklilik dilekçesinin kasım aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı verileceği önem taşıyor. Başlangıçta bağlanan emekli aylığı farkı, kişilerin yaşamının geri kalanında alacakları emekli aylığı tutarını etkileyebiliyor.

2020 yılında emekli olanlar için öncelikle, 2019 yılı güncelleme katsayısı üzerinden hesaplanan ocak ayı emekli aylığı rakamı belirlenir. Bu rakam, yılın ilk yarısında dilekçe verenler için ocak ayında emekli aylıklarına yapılan zam oranında artırılır. Yılın ikinci yarısında emekli olanlarda ise ocak ve temmuz aylarındaki zam oranlarına göre artış yapılır.

Emeklilik dilekçesini gelecek yıl ocak ayında verenlerin emekli aylığı bağlanırken ise 2020 yılı TÜFE artışı ile 2020 yılı gelişme hızına göre hesaplanacak güncelleme katsayısı dikkate alınacak.