SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası rekor seviyelere ulaştı: 1 haftada 500 milyarlık katkı







KUR REEL SEKTÖRE NEFES ALDIRDI

6 Kasım'da 8.57 TL ile rekor kıran dolar, dün 7.72 TL'ye indi. 6 Kasım'da 10.20 lira ile rekor kıran euro, geçen hafta 9 liranın altını gördü. Euro dün 9.14 liradan işlem gördü. Kurdaki düşüş Türkiye'nin dış borç yükünü TL bazında 345 milyar TL azalttı. Ayrıca reel sektörün ağustos sonu itibarıyla 165 milyar dolar olan açık pozisyonunu TL değeri 1 trilyon 414 milyardan, 1 trilyon 270 milyara geriledi.



YENİ ROTA TÜRKİYE

Başkan Erdoğan'ın ana hatlarını çizdiği yeni ekonomi açılımı yabancıların rotayı Türkiye'ye çevirmesine neden oldu. Citibank, Societe Generale, TD Securities, JP Morgan, Morgan Stanley TL pozisyonlarını yukarı yönde güncelledi. Hisse senedi piyasasındaki girişin yanı sıra tahvil-bonoda yüklü miktarda yabancı alımı oldu. Analistler 9 Kasım'dan bu yana yabancıların 2.2 milyar doların üstünde tahvil-bono alımı yaptığını ifade etti. Bu alımların etkisiyle 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 15.3'ten 13.9'a indi. Faizdeki bu düşüşün Hazine'nin maliyetini 30 milyar lira civarında azalttı.



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