Gramaj oyunuyla gizli zam fırsatçılığı!

FIRSATÇILIK OLMAMALI

İşte bu durumun yaşanmaması ve vatandaşın kafasının karışmaması için Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken bir çağrıda bulundu. Hürriyet'in haberine göre paketli ürünlerde 'daha ucuz' algısı oluşturmak için yapılan gramaj oyunlarına dikkat edilmesi gerektiğini dikkat çeken Palandöken, serbest piyasa koşullarının fırsatçılığa çevrilmemesi gerektiğini vurguladı. Palandöken, "Birçok paketli üründe sırf daha ucuz algısı oluşturmak için gramaj oyunlarına başvuruluyor. Normalde 500 gram, 1 kilogram veya 5 kilogram olarak satılan ürünler, küsuratlı gramajlarda satıldığında tüketicinin kafası karışıyor ve farklı markalardaki aynı ürünü kıyas yapma imkânı ortadan kalkıyor. Kimse serbest piyasa koşullarını fırsata çevirmemeli. Vatandaşın temel gıda ürünü olan ve toplu halde alınan paketli ürünlere gramaj standardı getirilmeli" değerlendirmesinde bulundu.