İkinci el otomobil fiyatlarını düşürecek hamle yapıldı. Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin durdurulması ikinci el otomobil fiyatlarını artırmıştı. Koronavirüs nedeniyle sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısı ve döviz kurunun da etkisiyle yükselişe geçen fiyatlar ikinci el araç piyasasını da doğrudan etkiliyor. Araç alacak çok sayıda kişi sıfır taraftaki rakamları görüp ikinci ele yönelince ister istemez fiyatlar da uçuşa geçiyor. Yükselen araç fiyatları hükümeti de harekete geçirdi. İkinci el otomobil fiyatlarındaki aşırı artışın ardından hükümetin düğmeye bastığı ve ithalatın da içerisinde olduğu birçok tedbirin gündeme geldiği bildirildi.
NELER OLACAK?
İkinci el tarafında aşırı oranda yükselen fiyatların perde arkasında ise sadece sıfır araç tarafında ortaya çıkan sıkıntılar yer almıyor. Araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri ile de yükselen ikinci el araç fiyatlarına yönelik sektör temsilcileri ise yakın zamanda yüzde 10 oranında bir artış daha bekliyor.
İTHALAT TEDBİRİ GÜNDEMDE
Öte yandan ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirler hükümetin de ajandasına girdi. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde.
BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU
Konuyla ilgili konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ''Bizim için de sürpriz bir gündem maddesi oldu. Tabi bu yönde İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği olarak bir düşüncemiz vardı ancak olgunlaşmamıştı. O yüzden de kamuoyu ile paylaşmamıştık. Burada önemli olan nokta şu: Bu uygulama ile ne amaçlanıyor. İkinci el araçlarının fiyatlarının stabil hale getirilmesi mi?, yoksa tüketicinin lüks araca erişim noktasında yaşadığı zorluğun ortadan kaldırılması mı?. Bunu öğrenmek lazım.'' diye konuştu.
"ARAÇ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞMEYELİM"
Atılacak ithalat adımının da doğru bir şekilde hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Ertemel, ''O yüzden bu sürecin detaylarının iç dinamikleri de oynatmadan iyice olgunlaştırılması lazım. gerekiyor. Yani neyin ithal edilmesi gerektiği iyi tespit edilmeli. Burada kalkıp Avrupa'nın kullanmadığı araçları getirip Türkiye'yi de bir araba çöplüğüne dönüştürmemek lazım. Bu bizim isteyeceğimiz en son şey olur.''
MODEL, YIL VE MOTOR HACMİ GİBİ ŞARTLAR OLMALI
Bu sürecin detaylarının ortaya çıkarılmasının ardından ikinci el piyasasında yer alan paydaşlar ile değerlendirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Ertemel, bu tarz bir ithalat izninin 20- 25 yıl öncesinde de gerçekleştiğini dile getirerek, ''Evet böyle bir uygulama olabilir fakat şartlarını iyi oluşturmak lazım. İthalat kararı alınması halinde buna belli şartların yanında bir süre de konulması gerekiyor. Öte taraftan belli model, yıl ve motor hacmi gibi kriterler getirilmeli. Tüm bunlar içeride yerli olarak üretimi yapılan araçlar da göz önünde bulundurularak onların fiyatlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde planlanmalı.'' dedi.
EN UYGUN ÜLKE ALMANYA
Bu sürecin detaylarının ortaya çıkarılmasının ardından ikinci el piyasasında yer alan paydaşlar ile değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ertemel, bu şekilde bir durumun 20- 25 yıl öncesinde de olduğunu belirterek Türkiye'ye yapılacak ikinci el araç ithalatında en uygun ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu ve başı Almanya'nın çektiğini dile getirdi.
FİYATLARI OLUMLU ETKİLEYECEK
İthalat kararının alınması halinde bu uygulamanın ikinci el araç fiyatlarına etkisine ilişkin de konuşan Ertemel, bu yönde atılacak adımın ikinci el araç fiyatlarına olumlu yansıması olacağını kaydederken fiyatların yükselmesinde en büyük etkenin sıfır araç fiyatlarının olduğunun altını çizerek, fiyatlarda bir dengelenme olacağını ve insanların yeniden doğru düzgün lüks arabaları binmeye başlayabileceğini vurguladı. Ertemel, hangi araç ithal edilirse içerideki hangi aracın fiyatını etkiler. Bunlara da iyi çalışılması gerektiğini söyledi.
İKİNCİ ELDE İHRACAT KAPISI DA ARALANSIN
Türkiye'ye yapılacak olası bir ikinci el araç ithalatının yanı sıra Türkiye'den de ikinci el araç ihracatının yapılmasının önünün de açılması gerektiğine dikkat çeken Ertemel, ''Bu şekilde hem ithalat-ihracat dengesi sağlanmış olunur, hem de Türkiye'deki bazı model ve yıllara ait eski araçları Ortadoğu pazarına gönderme imkanı ortaya çıkar.'' dedi.
2.EL OTOMOBİLDE FİYAT OYUNU
Fırsatçılar, tarih paylaşarak ilanda aracı olanların fiyatları artırması yönünde çağrıda bulunuyor. Yayınlanan mesajlarda araç sahiplerine yapılacak fiyat artışına ilişkin rakam da paylaşan fırsatçılar, bu yöntemle fiyatlarda doğal bir artış yaşandığına ilişkin izlenim oluşturmaya çalışıyor.
Koronavirüs nedeniyle sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısı ve döviz kurunun da etkisiyle yükselişe geçen fiyatlar ikinci el araç piyasasını da doğrudan etkiliyor. Araç alacak çok sayıda kişi sıfır taraftaki rakamları görüp ikinci ele yönelince ister istemez fiyatlar da uçuşa geçiyor.
120 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARMANIZ GEREK
Öyle ki; sektör temsilcilerine göre neredeyse her gün değişen fiyatlar yüzünden bugün ikinci el araç alacak bir vatandaşın ayırması gereken ortalama bütçe en az 120 bin TL bandına çıkmış durumda. Oysa ki bu oran 6-7 ay öncesine kadar 70-80 bin TL aralığındaydı. Bu hesaplamadan da anlaşılacağı üzere fiyatlara gelen zam yüzde 80'e yaklaşmış durumda.
OPSİYON YALANI ORTAYA ÇIKTI
Bunun en bariz örneklerinden birini ise yenisafak.com, geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği ikinci eldeki opsiyon yalanı ile deşifre etmişti. Online kanallar üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıkmış, söz konusu ilanların sayısının da sadece bir ilan sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.
YÜZDE 15'LİK DÜŞÜŞ DE DURDURAMADI
Fiyatların uçuşa geçip geçtiğimiz yıla göre neredeyse ikiye katlanmasından ötürü ikinci el araç satışlarında eylülde bir önceki aya göre yüzde 15 düşüş gerçekleşirken, mevcut fiyatlardan tatmin olmayan fırsatçılar ise fiyatları daha da yukarı taşımak için her türlü yönteme başvurmaya devam ediyor.
FİYAT ARTIRIMI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORLAR
İlan sitelerindeki opsiyon yalanının ardından aynı marka ve modele ait araçlar üzerinden kurulan ve genellikle söz konusu araçlara yönelik bilgi alışverişinin yapıldığı sosyal medya ve Whatsapp gruplarına sızan fırsatçılar, paylaştıkları mesajlarla aracını satışa çıkarmış grup üyelerine fiyat artırmaları yönünde çağrıda bulunuyor.
KASASINA GÖRE 20 BİN TL'YE ÇIKIYOR
Paylaştıkları mesajlarda fiyat artışlarının yapılacağı tarihi de veren fırsatçılar, fiyatlardaki artışların doğru orantılı olması ve alıcıların kafasında söz konusu markaya ait ortalama bir fiyat oluşması için de yapılacak zamları kendileri belirliyor.
Fırsatçıların fiyat yükseltmek için gruplarda paylaştığı mesajda model ve kasasına göre değişen artışların 10 ile 20 bin TL arasında olduğu görülüyor.