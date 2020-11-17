MODEL, YIL VE MOTOR HACMİ GİBİ ŞARTLAR OLMALI

Bu sürecin detaylarının ortaya çıkarılmasının ardından ikinci el piyasasında yer alan paydaşlar ile değerlendirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Ertemel, bu tarz bir ithalat izninin 20- 25 yıl öncesinde de gerçekleştiğini dile getirerek, ''Evet böyle bir uygulama olabilir fakat şartlarını iyi oluşturmak lazım. İthalat kararı alınması halinde buna belli şartların yanında bir süre de konulması gerekiyor. Öte taraftan belli model, yıl ve motor hacmi gibi kriterler getirilmeli. Tüm bunlar içeride yerli olarak üretimi yapılan araçlar da göz önünde bulundurularak onların fiyatlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde planlanmalı.'' dedi.

EN UYGUN ÜLKE ALMANYA

Bu sürecin detaylarının ortaya çıkarılmasının ardından ikinci el piyasasında yer alan paydaşlar ile değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ertemel, bu şekilde bir durumun 20- 25 yıl öncesinde de olduğunu belirterek Türkiye'ye yapılacak ikinci el araç ithalatında en uygun ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu ve başı Almanya'nın çektiğini dile getirdi.