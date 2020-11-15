İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Yaklaşık 6-7 ay öncesinde, normalde 70-80 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 120 bin lira civarına çıkmış durumda. İkinci el araba fiyatları neden artıyor merak eden vatandaşlar, ikinci el piyasasına olan eğilimden kaynaklandığını düşünüyor.

Sıfır araç tedarikleri henüz tamamlanmamışken, koronavirüsten dolayı artan fiyatlara ek olarak tekrar zam gelmesi vatandaşları düşündürüyor.