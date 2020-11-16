Şehir hastaneleri oldukça büyük ve kapsamlı birimler olduğu için hem sağlık teknikeri hem de uzman personel ilanları çok fazla olduğu için güncel ilanların takip edilmesi ve özgeçmişlerin ilgili birimlere iletilmesi gerekmektedir. KPSS puan şartı olmadan farklı illerdeki şehir hastanelerine personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvurusu internet üzerinden yapılan personel alımı için başvuru bilgileri, şartları ve detayları sayfamızda yer alıyor. Bu anlamda 4.500-5000 bin TL maaşla KPSS şartsız çeşitli kadrolara personel alımları yapılacak. Bir ilan sayfası üzerinden yayımlanan duyurularda, farklı şehirlerdeki şehir hastaneleri bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi.
BAŞVURU
İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvurusunu yapmak isteyen adayların aşağıdaki adrese gitmesi gerekmektedir.
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=%C5%9Fehir%20hastane
Linki kopyalayıp yeni sekmede açtıktan sonra başvuru yapmak istediğiniz pozisyonu seçin ve özgeçmiş oluşturarak başvurunuzu yapın.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kan Alma Sekreteri İlanı
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi kan alma sekreteri ilanı için aranan özellikler şunlardır:
· En az lise ve dengi okullardan mezun olması
· Tercihen tıbbi sekreterlik lise bölümünden ya da ön lisans bölümünden mezun olması
· Mesleki alanda minimum 3 yıllık tecrübe sahibi olması
· Sekreterlik alanında gerekli olan HBYS programlarını kullanabilen
· İletişim becerilerinde iyi ve ekip çalışmasına yatkın
· Ankara il sınırları içerisinde ikamet etmesi istenen
Şartlarını sağlayan kişilerin doğrudan özgeçmişlerini Ankara Bilkent Şehir Hastanesi birimlerine iletmeleri istenmektedir.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Genel İşe Alım İlanı
Ankara Etlik Şehir Hastanesi genel iş ilanı bünyesinde hastane tecrübesi olan tekniker veya uzmanların başvuruları dikkate alınacaktır. Başvuru yapılacak olan alanda tecrübeli olması ve ilgili mezuniyet şartlarını sağlamak ön koşul olarak belirlenmektedir.
Ankara Şehir Hastanesi iş başvurusu yapacak olan kişilerin aynı zamanda etkili bir özgeçmiş hazırlayarak hangi birimde ve hangi şartlarda çalışmak istediklerini beyan etmeleri beklenmektedir.
Başvuru yapacak kişilerin iletişim becerilerinin yüksek olması, ekip ile çalışmaya yakın olmaları ve özel olarak erkek adaylar için askerlik ilişiğinin olmaması da temel koşullar arasında gösterilmektedir.
Ankara Şehir Hastanelerine Başvurular Nasıl Yapılmalıdır?
Ankara Şehir Hastanesi başvuruları için başvuru yapılacak olan iş sahası içerisinde aranan özelliklerin yetkinlikle sağlanmış olması gerekmektedir. İlanlarda açılan şartların sağlanması ve bu şartların sağlandığının belgelenmesi gerekmektedir.
Mesleki tecrübeler de Şehir Hastanesi işe alım süreçlerinde önemli bir kriter olduğu için mutlaka tecrübeli adayları başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Doktor alımlarında ise tecrübeden ziyade atama usulü ile işe alımlar yapıldığı için kriterler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
Başvuru yapacak kişilerin fotoğraflı bir özgeçmiş ile başvurmaları gerekmektedir. Fotoğraf olmaması durumunda yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve diğer şartlara ilişkin incelemeler olmayacaktır.
Ankara Şehir Hastanelerine Hangi Alanlarda Personel Alımı Yapılmaktadır?
Ankara Şehir Hastanesi kapsamında personel alımları yeni hastaneler olduğu için hemen her alanda yapılmaktadır. Fakat güncel olarak ihtiyaç olduğu düşünülen meslek grupları şunlardır:
· Uzman, pratisyen ve stajyer hekim
· Eczacı
· Ameliyat hemşiresi
· Hemşire
· Sağlık bakıcılar
· Ebe
· Sağlık teknikeri
· Tıbbi tekniker
· Sağlık sekreteri
· Acil tıp teknisyeni
· Temizlik görevlileri
· Aşçı ve garsonlar
· Güvenlik görevlileri
· Ameliyathane teknisyeni
· Şoför
· İdari birim çalışanları
· Fizyoterapist
· Hasta kabul sekreteri
· Laboratuvar uzmanı
· Oda destek personeli
· Çağrı merkezi temsilcisi
· Engelli personel
· Depo personeli
· Sosyal hizmet uzmanları
· Yaşlı bakım hizmetleri çalışanları
Bu alanların her birinde çalışmak için farklı kriterler ile işe alımlar devam etmektedir. Şehir hastaneleri bünyesinde çalışmak isteyenlerin mevcut konumlarına göre açılan ilanları takip etmeleri gerekmektedir.
İlanlar Ankara sınırları içerisinde üç farklı şehir hastanesi tarafından açıldığı gibi Ankara yakın illerinde bulunan hastaneler tarafından da açılabilmektedir. Bu nedenle ilanların diğer şehirler olarak da incelenmesi önerilmektedir.
Ankara Şehir Hastanesi iş başvurusu yapacak olanların bu ilanların dışında Sağlık Bakanlığı atamalarıyla da işe başlamaları mümkün olmaktadır. Bu nedenle kamu ilanlarının da düzenli bir biçimde takip edilmesi gerekmektedir.
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Üniversitelerin tıbbi dokümantasyon, hastane işletmeciliği, sağlık yönetimi, işletme ve iktisat Ön lisans/Lisans bölümlerinden mezun,
Hasta memnuniyeti odaklı iş akış yöntemlerini belirleme ve uygulama konusunda en az 10 yıl deneyimli,
Hastanelerde poliklinik, yatan hasta tedavi hizmetleri, hasta memnuniyeti gibi hastane yönetim süreçleri konusunda en az 10 yıl deneyim sahibi,
Görev tanımındaki personel ve hastane süreçlerini en etkin şekilde yönetebilecek,
Sorumlu olduğu ekibinin süreçleri ile ilgili günlük, haftalık, aylık raporlarını üst yönetime yapabilecek,
Hastanedeki Veri Giriş Elemanlarının şirket imajı ve kültürüyle uyumlu bir şekilde görev yapmalarını yönetmek.
Konya'da İkamet eden,
İŞLETME MÜDÜRÜ
Tekirdağ Şehir Hastanesinde Görev alacak Tekirdağ'da ikamet edecek, en az 5 sene hastane veya benzeri kurumlarda tecrübeli Teknik İşletme Müdürü aranmaktadır.
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU
Tekirdağ Şehir Hastanesi;
Ekip Çalışmasına yatkın, Çalışma arkadaşları ile uyum içinde çalışabilecek,
İş süreçlerindeki risk öngörüsüne sahip olan sorun öncesi müdahale edebilen,
Tercihen Hastane ve/veya kompleks binalarda görev almış,
Tercihen çalışacağı alanda belge sahibi,
Vardiyalı çalışma saatlerine uygun,
Tekirdağ da ikamet eden veya edebilecek
MAKİNE TEKNİKERİ
Tekirdağ Şehir Hastanesi 'ne makine teknikeri alınacak:
* Ön lisans Mezunu
* En az 3 yıl deneyimli
* Esnek ve uyumlu
* Vardiyalı çalışabilecek
* Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin çalışma prensiplerini bilen
* Stratejik düşünebilen, problem çözme, planlama yeteneği gelişmiş
* İnisiyatif alabilen, bireysel motivasyonu yüksek
* Sonuç odaklı ve aktif
* Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
* Hastane deneyimi olan
* Tercihen Tekirdağ'da ikamet eden veya edebilecek adaylar
ZAYIF AKIM TEKNİSYENİ
Tekirdağ Şehir Hastanesi;
-Periyodik bakım ve onarımlarının yapılması,
-Sistemlerin periyodik backup' larının alınması,
-Bakımları yapılan sistemler hakkında dokümantasyon hazırlanması,
-Projelerde inceleme ve düzenleme yapabilecek yeterlilikte AUTOCAD bilgisine sahip,
-Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak niteliklerine sahip ekip arkadaşı arıyoruz.
YAZILIM DESTEK UZMANI
Konya Şehir Hastanesi;
Sağlık sektör tecrübesi bulunan, dinamik ve çevik bir takımın oyuncusu olmak isteyen;
Üniversitelerin 2 veya 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak (Tercihen Bilgisayar Mühendisliği ya da Bilgisayar Programcılığı),
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Yazılım destek teknolojileri çözümlerinde en az 3-4 yıl deneyim sahibi olmak,
Sağlık sektörü ve hastane işleyiş süreçlerine hakim,
Analiz süreçlerine hakim,
Test ve Doğrulama süreçlerini uygulamış,
İlgili süreçler ile ilgili dokümantasyon üretmiş/üretebilecek,
SQL bilgisine sahip,
MS Office programlarını etkin kullanabilen,
Kendini geliştirmeye açık.
İnsan ilişkilerinde başarılı ve prezantabl,
Sorumluluk sahibi,
Ekip çalışmasına yatkın,
Tercihen İngilizce bilen,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya muaf,
Seyahat engeli bulunmayan,
Konya'da ikamet eden/edebilecek,
TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Tekirdağ Şehir Hastanesi;
Temizlik ekiplerinin ve operasyonunun yönetiminde en az 5 yıl deneyimli,
En az Üniversite Mezunu ( Tercihen Turizm Otelcilik vb. bölümlerinden mezun, )
Temizlik ekipmanları, makineleri ve kimyasalları hakkında bilgi sahibi,
Hastane, otel vb. projelerde yönetici olarak görev almış,
Microsoft Office programlarını aktif kullanabilen,
Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,
Stratejik düşünebilen ve hedeflerle yönetimde deneyimli,
Takım çalışmasına önem veren,
Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,
Dinamik çalışma ortamına ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
İlgili tüm bölümlerle koordinasyon, iletişim ve işbirliği kurabilecek,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Tekirdağ'da İkamet Eden,
TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI
Tekirdağ Şehir Hastanesi;
Temizlik ekiplerinin ve operasyonunun yönetiminde en az 3 yıl deneyimli,
En az Üniversite Mezunu ( Tercihen Turizm Otelcilik vb. bölümlerinden mezun, )
Temizlik ekipmanları, makineleri ve kimyasalları hakkında bilgi sahibi,
Hastane, otel vb. projelerde yönetici olarak görev almış,
Microsoft Office programlarını aktif kullanabilen,
Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,
Stratejik düşünebilen ve hedeflerle yönetimde deneyimli,
Takım çalışmasına önem veren,
Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,
Dinamik çalışma ortamına ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
İlgili tüm bölümlerle koordinasyon, iletişim ve işbirliği kurabilecek,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Tekirdağ'da İkamet Eden veya Edebilecek,
KALİTE UZMANI
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi;
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
Tercihen hastane Kalite biriminde deneyimi olan,
Benzer bir görevde en az 3 yıl tecrübesi bulunan,
ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarına hakim olan,
Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen,
Tercihen İngilizce bilen,
Seyahat engeli bulunmayan,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
Aktif araç kullanabilen
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
Elazığ Şehir Hastanesi;
Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, İşletme ve benzeri 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun
İnsan Kaynakları' nın tüm fonksiyonlarında bilgi sahibi,
İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İSG başta olmak üzere yasal mevzuata hâkim,
İşe alım, bordro bilgisine sahip, eğitim-geliştirme ve kariyer planlama gibi temel İnsan Kaynakları süreçlerinde görev almış,
En az 5 yıllık deneyime sahip,
Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı,
Etkin zaman yönetimi ve planlama becerisi olan,
Araştırmayı ve ekip çalışmasını seven,
İletişimde etkili, güçlü yazılı ve sözlü ifade yeteneğine sahip,
Etkin dinleme ve müzakere yeteneğine sahip,
Ekip yönetimi konusunda deneyimli
MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabilen ve tercihen ERP sistemi hakkında bilgi sahibi,
Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi bulunmayan.
Dinamik ve yoğun iş temposunda çalışabilecek takım arkadaşı arıyoruz.
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi;
Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, İşletme ve benzeri 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun
İnsan Kaynakları' nın tüm fonksiyonlarında bilgi sahibi,
İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İSG başta olmak üzere yasal mevzuata hâkim,
İşe alım, bordro bilgisine sahip, eğitim-geliştirme ve kariyer planlama gibi temel İnsan Kaynakları süreçlerinde görev almış,
En az 5 yıllık deneyime sahip,
Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı,
Etkin zaman yönetimi ve planlama becerisi olan,
Araştırmayı ve ekip çalışmasını seven,
İletişimde etkili, güçlü yazılı ve sözlü ifade yeteneğine sahip,
Etkin dinleme ve müzakere yeteneğine sahip,
Ekip yönetimi konusunda deneyimli
MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabilen ve tercihen ERP sistemi hakkında bilgi sahibi,
Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi bulunmayan.
Dinamik ve yoğun iş temposunda çalışabilecek takım arkadaşı arıyoruz.