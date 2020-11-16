BİM aktüel ürünler 20 Kasım Cuma! BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da yine dopdolu. BİM marketlerinde birbirinden hesaplı ürünler alışveriş severlerin dikkatini çekiyor. Tüketiciler hesaplı ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak için marketlerin aktüel kampanyalarından faydalanabiliyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinin aktüel kataloğu da büyük ilgi görüyor. Peki, 20 Kasım BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var? İşte yanıtı!