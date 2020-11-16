Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.11.2020 17:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2020 17:32
    ABONE OL

    ürünler 20 Kasım Cuma kataloğu! ürün ve fiyat listesi nasıl?

    BİM’de her Cuma ve Salı günü birbirinden indirimli ürünler satışa çıkıyor. 20 Kasım Cuma ürünler listesinde hobi ürünlerinden teknolojiye, mutfak ürünlerinden giyime pek çok farklı türde ürün satışta oluyor. Bu Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında set üstü ocak, mini fırın, filtre kahve makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki, da bu hafta neler var? İşte, 20 Kasım listesi…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler 20 Kasım Cuma kataloğu!

    BİM aktüel ürünler 20 Kasım Cuma! BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da yine dopdolu. BİM marketlerinde birbirinden hesaplı ürünler alışveriş severlerin dikkatini çekiyor. Tüketiciler hesaplı ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak için marketlerin aktüel kampanyalarından faydalanabiliyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinin aktüel kataloğu da büyük ilgi görüyor. Peki, 20 Kasım BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var? İşte yanıtı!

    BİM 20 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Kumtel Cam Davlumbaz 269 TL

    Kumtel Cam Set Üstü Ocak 379 TL

    Kumtel Mini Fırın 159 TL

    Kiwi Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL

    Pratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 109 TL

    Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 27,90 TL

    SCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi 399 TL

    Çay Makinesi 149 TL

    Arnica Blender Seti 199 TL

    Chef's Tava Seti 2'li 39,90 TL

    Simli Saçaklı Havlu 12,90 TL

    Şeffaf Dekoratif Süs 4,95 TL

    Mutfak Yer Seti 2'li 19,90 TL

    Şarjlı Damacana Su Pompası 27,90 TL

    Melamin Büyük Kayık Tabak 9,55 TL

    Melamin Orta Kayık Tabak 7,95 TL

    Melamin Küçük Kayık Tabak 4,95 TL

    Melamin Büyük Kase 7,95 TL

    Melamin Küçük Kase 5,95 TL

    Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,45 TL

    Borcam Dilimli Kek Kalıbı 29,90 TL

    Borcam Yuvarlak Tepsi 34,90 TL

    Borcam Kare Tepsi 34,90 TL

    Paşabahçe Dondurmalık 3'lü 12,50 TL

    Paşabahçe Iconic Uzun Bardak 3'lü 14,90 TL

    Paşabahçe Heybeli Desenli Çay Seti 12 Parça 32,90 TL

    Paşabahçe Iconic Kısa Bardak 3'lü 11,90 TL

    Paşabahçe Kahve Bardağı 4'lü 24,90 TL

    Paşabahçe Rose Kapaklı Büyük Elips Kavanoz 13,90 TL

    Paşabahçe Yağlık / Sirkelik 13,90 TL

    Paşabahçe Rose Kapaklı Küçük Elips Kavanoz 11,90 TL

    Paşabahçe Tuzluk Biberlik 2'li 6,95 TL

    Peripella Exclusive Ütü Masası 199 TL

    Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 39,90 TL

    Şık Ekmek Sepeti 24,90 TL

    Rose Ayaklı Metal Gövdeli Şık Saksı 27,90 TL

    Rose Renk Silikon Fırça ve Spatula 14,90 TL

    Rose Kaplama Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler 20 Kasım Cuma kataloğu! BİM aktüel katalog ürün ve fiyat listesi nasıl?