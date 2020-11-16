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    • 16.11.2020 12:05
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    ’de bu hafta neler var? ürünler kataloğu 17 Kasım 2020 yayınlandı! Yine dopdolu…

    Gündemde sıkça ’de bu hafta neler var? Sorusunun yanıtı aranıyor. Salı ve Cuma günleri markete gelen ürünler stoklarla satışa sunuluyor ve vatandaşlar erken saatte gidiyor. ürünler kataloğu 17 Kasım 2020 yayınlandı ve vatandaşlar incelemeye başladı. Alacaklarını şimdiden belirleyerek markete gidecek olanlar için 17 Kasım 2020 haberimizde yer alıyor. Yine dopdolu ve farklı kategorilerde birbirinden güzel ürünler yarın satışa çıkacak. Peki BİM çalışma saatleri nedir? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Kasım 2020 yayınlandı! Yine dopdolu…

    Müşterilerin en sık tercih ettiği marketlerden biri olan BİM'de bu hafta neler var? Salı ve Cuma günleri giyimden elektroniğe, gıdadan çocuk ürünlerine, temizlik ürünlerinden dekorasyona daha pek çok farklı grupta ürünleri uygun fiyata sunuyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri almak için acele etmek gerektiğinden BİM çalışma saatleri en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Kasım 2020 yayınlandı ve haberimizde sizler için yer verdik. İnceleyerek alacaklarınızı önceden belirleyebilirsiniz.

    2020 BİM ÇALIŞMA SAATLERİ


    BİM market sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında çalışmaktadır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2020

    Ayak Bakım Maskesi

    Kurdeleli Kadife Toka

    Seyahat Seti• Tırnak makası, cımbız, törpü

    Kahve DünyasıAntep Fıstıklı Kare Çikolata
    • 100 g

    VeniÇikolatalı Portakallı Gofret
    • 110 g

    Cire AseptineNemlendirici Bakım Kremi
    • 30 ml

    EDT Parfüm Kadın

    LedoletUzaktan Kumandalı Led Ampul
    • Farklı renk ve ışık şiddeti seçenekleri

    MaraSaç Maskarası

    Note
    Lipgloss
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    Haberler Ekonomi BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Kasım 2020 yayınlandı! Yine dopdolu…