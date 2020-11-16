BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Kasım 2020 yayınlandı! Yine dopdolu…

Müşterilerin en sık tercih ettiği marketlerden biri olan BİM'de bu hafta neler var? Salı ve Cuma günleri giyimden elektroniğe, gıdadan çocuk ürünlerine, temizlik ürünlerinden dekorasyona daha pek çok farklı grupta ürünleri uygun fiyata sunuyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri almak için acele etmek gerektiğinden BİM çalışma saatleri en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Kasım 2020 yayınlandı ve haberimizde sizler için yer verdik. İnceleyerek alacaklarınızı önceden belirleyebilirsiniz.



BİM market sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında çalışmaktadır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2020