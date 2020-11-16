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    • 16.11.2020 17:54
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    • 16.11.2020 17:55
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    'den " Hattı" mesajı: Önemli halka tamamlandı

    Son dakika haberi... ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın () ardından Hattı'nın () devreye girmesiyle Avrupa enerji arz güvenliğinin önemli bir halkasının tamamlandığını ifade etti.

    Önemli halka tamamlandı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) ardından Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) devreye girmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

    Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl TANAP'ın rekor sürede tamamlandığını anımsattı.

    ÖNEMLİ HALKA TAMAMLANDI
    Azerbaycan gazının taşınması için Türkiye ayağında TANAP'ın tamamlanmasıyla sistemin hazır hale geldiğine dikkati çeken Bakan Dönmez, "TANAP'ın ardından TAP'ın devreye girmesiyle Avrupa enerji arz güvenliğinin önemli bir halkası da tamamlanmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
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    Haberler Ekonomi Bakan Dönmez'den "Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı" mesajı: Önemli halka tamamlandı