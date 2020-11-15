



TAP BORU HATTI

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya taşıyacak TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'na (TANAP) bağlanmıştı. Projede 4,5 yılın ardından, 13 Ekim'de inşaatın tamamlandığı açıklanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 23 Ekim'de Japonya merkezli Nikkei gazetesinde çıkan mülakatında, TAP projesinin tamamlandığını belirterek, "Artık haftalar içerisinde resmi açılışı yapılacak. Bakü'den Avrupa'ya tarihi bir boru hattı tamamlandı." ifadesini kullanmıştı.

Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP, Yunanistan (550 kilometre), Arnavutluk (215 kilometre) ve Adriyatik Denizi'nden (105 kilometre) geçerek, İtalya'ya (8 kilometre) yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak.

55 bin borunun döşendiği projenin en yüksek noktası, Arnavutluk dağlarında 2 bin 100 metreyi bulurken, en derin noktası ise 810 metre derinlikten geçtiği Adriyatik Denizi oldu.

TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam kontrol ederken, projede Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5 hisseye sahip bulunuyor.

