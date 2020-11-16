Altın fiyatlarının düşüş eğilimini sürdürmesiyle birlikte gümüş fiyatları da piyasaların kapanış gününde merakla sorgulanıyor. Geçtiğimiz haftaya 26 dolar/onsa kadar uzanarak başlangıç yapan beyaz maden, sert satış dalgasından etkilendi. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Kasım gümüş alış satış fiyatlarında son durum
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 6,11
SATIŞ(TL) 6,12
BRENT "YENİ AŞI" İLE 44 DOLARI AŞTI
ABD Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc. açıklamasında, ileri aşama klinik deneyden elde edilen ara verilere göre deneysel aşının Covid-19'u önlemede yüzde 94.5 etkili olduğunun duyurulması üzerine, petrol fiyatları yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi.
Aşı konusunda sağlanan gelişmeler güvenli liman altında satış getirdi ve sarı maden geçen haftanın son işlem gününde yükseldiği 1,890 doların altına çekildi.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının "güç kazanmaya çalıştığını" vurguladı ve ekledi:
"Ağustos ayından bu yana aşağı yönlü bir kanal içinde hareket eden ons altın söz konusu kanalın orta noktası olan 1,880 dolar seviyesini artan korona virüs vakalarının altına yönelimi desteklemesi ile yukarı yönlü geçince belirgin şekilde ivme kazanarak 1900 dolar sınırına doğru tepki verdi.
"Ancak teknik açıdan görünümün anlamlı şekilde iyileştiğini söylemek zor. Öyle ki, bunun gerçekleşmesi için 1900-1910 dolar direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.
"Diğer taraftan bir miktar gevşese de ABD tahvil faizlerinin göreceli olarak yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, dolar endeksinin dirençli olması ve aşı beklentileri altın açısından şartların hâlâ kolay olmadığını gösteriyor.
"Dolayısıyla bu hafta kazanılan momentumun 1,910 doların aşılması için yeterli olup olmayacağını izleyeceğiz."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 4.49 artışla 44.72 dolar,
- Batı Teksas yüzde 4.82 artışla 42.01 dolar,
- altın yüzde 0.02 düşüşle 1,887.42 dolar,
- gümüş yüzde 0.42 düşüşle 24.55 dolar,
- bakır yüzde 1.21 artışla 7,000.00 dolar,
- platin yüzde 1.62 artışla 908.75 dolar,
- paladyum yüzde 1.72 artışla 2,346.86 dolar düzeyindeydi.
ALTININ ONSU 1.889,92 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.889,92 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,06 azalarak 467 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6697 lira, satışta 7,7004 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6244 lira, satışta 7,6549 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1837, sterlin/dolar paritesi 1,3190, dolar/yen paritesi de 104,57düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,02 yükselişle 44,54 dolardan işlem görüyor.