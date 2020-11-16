"Diğer taraftan bir miktar gevşese de ABD tahvil faizlerinin göreceli olarak yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, dolar endeksinin dirençli olması ve aşı beklentileri altın açısından şartların hâlâ kolay olmadığını gösteriyor.

"Dolayısıyla bu hafta kazanılan momentumun 1,910 doların aşılması için yeterli olup olmayacağını izleyeceğiz."