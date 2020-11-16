Dolar ve euro döviz kurlarında hareketli seyir devam ederken güncel alış fiyatları arama motorlarında çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6620 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,0780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0800 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6920 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0890 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 16 Kasım döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 467 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 462 bin lira, en yüksek 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 467 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 996 milyon 21 bin 569,84 lira, işlem miktarı ise 6.471,87 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 31 milyon 878 bin 880,13 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artarak 388 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 13.174 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 6.358 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 5.436 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 21.151 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,5 primle 7.975 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,1866 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Asya'da beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.
Bugün, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ekonomi 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 büyüdü. Japon ekonomisinde 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 5'lik büyüme kaydedildi.
Açıklanan veriler, dünyanın 3. büyük ekonomisinde toparlanmaya dair güçlü bir kanıt ortaya koymasına karşın ikinci çeyrekteki daralmanın boyutu dikkate alındığında Japon ekonomisinin hala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerin altında kaldığına işaret etti. Japon ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 28,1 daralmıştı.
Öte yandan, Japonya'da ekimde bir önceki aya göre sanayi üretimi yüzde 3,9 ve kapasite kullanımı yüzde 6,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 artarak günü 25.907 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 104,6 seviyelerine geriledi.
Çin'de ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi üretiminin yüzde 6,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselerek 3.341 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 43.638 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 26.295 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 primle 2.543 puanda seyrediyor.
BORSA HAFTAYA REKORLA BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,04 artarak 1.304,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Açılışta BIST 100 endeksi, 13,41 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 1.304,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,63 ile orman, kağıt, basım oldu.
Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara ilginin arttığı görüldü. Dolar/TL'nin bir haftada yüzde 11,5 değer kaybetmesinin de desteğiyle Borsa İstanbul'da işlem hacmi rekorları kırılarak, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.303,81 puan görüldü.
BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,54 değer kazanırken, haftayı da bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artışla 1.291,29 puandan tamamladı.
Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif seyrin devam edebileceğini ifade etti.
Bugün Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesinin ardından yurt içinde bütçe dengesi ve yurt dışında ABD'de New York Fed sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.