Dolar ve euro döviz kurlarında hareketli seyir devam ederken güncel alış fiyatları arama motorlarında çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6620 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,0780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0800 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6920 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0890 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 16 Kasım döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?