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    • Ekonomi
    • 16.11.2020 16:20
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    • 16.11.2020 16:27
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    SON DAKİKA: 32 kuruş indirim geldi

    Son dakika haberi: bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim geldi. Benzine gelen 32 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına da yansıyacak.

    Araç sahipleri müjde! Benzinde indirim

    Son dakika: Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidilecek.

    BÜYÜK ŞEHİRLERDE BENZİN FİYATLARI
    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,71 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya inecek.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Benzine 32 kuruş indirim geldi