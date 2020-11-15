Dolar kurunun rekor seviyeden 7.65 TL seviyesine kadar çekilmesi ile gözler indirim haberine çevrilmişti. Ülkemizde petrol ve benzin fiyatlarını hesaplama konusunda 1 Ocak 2005 tarihi itibari ile serbest fiyatlandırma koşullarına geçiş yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, benzinde 16, motorinde yani mazotta ise 12 kuruşluk bir indirim söz konusu. Araç sahipleri, bir önceki çifte indirim müjdesinden sonra aldıkları bu indirim haberiyle birlikte sevindiler. Sosyal medyada bazı kişiler, indirim yapmadan önce zaten toplamda 2-3 TL'lik zam yapıldığını ifade ederek, bu indirimin aslında bir indirim olmadığını; sadece yapılan zamdan düşüldüğünü söylediler.