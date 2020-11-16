Kısa çalışma ödeneği, dünya genelinde bir milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla devreye alınan desteklerden birisiydi. Kısa çalışma ödeneği halen devam ediyor. Bu bağlamda ödeneğin sona ereceği tarih merak konusu oluyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı, ne zaman bitecek? KÇÖ hangi tarihe kadar devam edecek? İşte merak edilenler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.