KİM NE KADAR ALACAK?



Bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve promosyon alan emekliler, gözünü şimdiden 2021'e çevirdi. Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.

2 VERİ KALDI

Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.62 görünüyor. Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı. Kasım, Aralık enflasyonu kesin oranı ortaya koyacak.