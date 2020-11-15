Otomobil markaları şu dönemde vatandaşların araba alabilmeleri için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu anlamda 43000 TL peşinat aylık 2.820 TL taksitle Fiat Agea otomobile talep var. Yaşanan gerilimli ortamın etkisi ve covid-19 salgınının oluşturduğu gergin piyasalar nedeniyle araç satışları ve otomotiv sektöründe üretim hızı kesildi. Bu bağlamda en fazla otomobil satan marka olan Fiat devreye girdi. Özellikleri ise; Gövde rengi tamponlar, LED gündüz sürüş farları, Karartılmış arka camlar, 16'' alaşımlı jantlar aracın tasarım özellikleri arasında. Uzaktan kumandalı merkezi kilit, yol bilgisayarı, elektrikli ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, manuel klima, park sensörü ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu olarak belirtiliyor.