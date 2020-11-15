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    • 22.11.2020 13:14
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    fiyatları ne kadar, kaç TL? Ev yapana 30 bin TL hibe para verilecek mi?

    Devlet yapacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış konusu olurken prefabrik ev yapımı için verilen 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu.

    takvim.com.tr
    Prefabrik ev fiyatları kaç TL? Ev yapana 30 bin TL hibe para...

    İzmir depremi sonrasında vatandaşlar prefabrik evler hakkında araştırma yapmaya başladı. Fiyatlarda yaşanan bu artış ev almak isteyenlerin endişelendirse de uygun fiyatlarıyla dikkat çeken prefabrik evler ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

    PREFABRİK EV YAPACAKLARA 30 BİN TL YARDIM

    Öncelikle bilinmesi gereken ilk detay Prefabrik Ev Yapımı Desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Başvuru alma ve destek sağlama işlemleri ise bu kuruma bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sunuluyor.

    Barınma Yardımları kapsamında sağlanan prefabrik ev desteğine ilişkin bakanlık yapmış olduğu açıklamasında şu bilgileri veriyor. "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."
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    Haberler Ekonomi Prefabrik ev fiyatları ne kadar, kaç TL? Ev yapana 30 bin TL hibe para verilecek mi?