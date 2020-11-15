BÖLGEDE TURİZM VE TİCARETİ KOLAYLAŞTIRACAK

Sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Ege Bölgesi'nin Denizli ve Aydın şehirleri de otoyol ile birbirine bağlanarak, Ege'den Akdeniz'e uzanan koridorda bölge turizmiyle birlikte ticaret de hızlanacak.

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Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesini sağlayacak Aydın-Denizli Otoyolu, Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak.

Öte yandan İstanbul-İzmir Otoyolu'yla da birleşen güzergah sayesinde, Kapıkule üzerinden giriş yapan bir araç, Ege ve Akdeniz'e otoyol konforuyla ulaşma imkanına sahip olacak.