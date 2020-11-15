

2021 İKİNCİ EL ARABA FİYAT TAHMİNİ

Arz-talep dengesinin bozulması ile birlikte ikinci el piyasasında artışın devam etmesine neden olan olan bir diğer etken de, ikinci el otomobilin yatırım aracı olarak kullanılması oldu. Fiyatların 2021 yılında da artışa devam edeceğini açıklayan uzmanların yorumlarından sonra vatandaşlar ikinci el araba al sat yapmaya ya da ikinci el arabayı yatırım aracı olarak görmeye başladı. TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi. İkinci el araba fiyatlarının artış seviyesinin oldukça yüksek olduğunu aktaran Kundakçı, "Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." dedi.