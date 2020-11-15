16 Kasım bankaların çalışma saatleri son dakika değişti mi? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Garanti BBVA müşterilerine mesaj atarak İstanbul'daki şubelerinde 16 Kasım 2020 itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında çalışılacağını duyurdu. Corona virüs nedeniyle Mart ayından 1 Haziran normalleşmeye kadar banka şubelerinde farklı saatler uygulanmıştı. Şimdi ise yeniden vakaların yükselişe geçmesiyle birlikte bazı bankaların çalışma saatleri değişti. Peki Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
GARANTİ BBVA'DAN İSTANBUL ŞUBELERİYLE İLGİLİ KARAR
Bugün müşterilerine bilgilendirme mesajı atan Garanti BBVA "Değerli müşterilerimiz, İstanbul'daki şubelerimiz, 16 Kasım 2020 itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında çalışmaya başlayacak. Sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verdi.
İş Bankası, İstanbul'da gişe çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Değerli Müsterilerimiz, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."
2020 yılının mart ayında da Türk bankacılık sektörü, koronavirüs salgınının hem ekonomik hem de sosyal etkilerini minimize etmek için bir dizi tedbir paketini yürürlüğe koymuştu.
2020 BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? 2020 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkyie'deki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlardan bir tanesi de bankaların çalışma saatleri oldu. Ancak sonrasında, normalleşme süreci ile birçok kurumun çalışma saatleri normale döndü. Bu doğrultuda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı.
HALKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
DENİZBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00 - 17.00
TEB ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
AKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
ZİRAAT BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
(Bankaların çalışma saatleri dönemlik olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle en doğru bilgi için bankaların resmi web sitelerini takip etmeniz tavsiye edilir)