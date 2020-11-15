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    • Ekonomi
    • 15.11.2020 17:12
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    • 15.11.2020 17:12
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    Türkiye'den de bir hamle daha! 'da Akkuş rüzgar enerji santrali çalışmaları hızla ilerliyor

    'nun Akkuş ilçesinde kurulumu süren rüzgar santrali çalışmaları hızla ilerliyor. Güvenilir rüzgar enerji potansiyelinin yüksek olduğu 'nda kurulumu devam eden projeyle üretilen enerji, Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak güce sahip olacak.

    AA
    Enerjide bir hamle daha! 3 ilçenin ihtiyacını karşılayacak

    AKKUŞ İLÇESİNDE KURULUYOR

    Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi 'in himayesinde Akkuş ilçesinde başlatılan rüzgar santrali kurulumunun devam ettiği belirtildi.

    3 İLÇENİN 1 YILLIK ENERJİSİNİ KARŞILAYACAK

    Açıklamada, 58, 59 ve 60. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüten Güler'in belediye başkanlığı sürecinde de enerji yatırımlarına ağırlık verdiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Başkan Güler'in başlattığı çalışma sonucu Akkuş'un 1750 rakımlı 'nda rüzgar enerji santralinin kurulumu başlatılmıştı. Güvenilir rüzgar enerji potansiyelinin yüksek olduğu Taz 'nda kurulumu devam eden projeyle üretilen enerji, Altın, Ünye ve Fatsa ilçelerinin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak güce sahip olacak."

    İLK TÜRBİN KURULDU

    Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp'in, daha önce bir türbinin kurulduğu ve iki türbinin kurulum çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunduğu da aktarıldı.

    BELEDİYELERİN İHTİYACI BURADAN KARŞILANACAK

    Alp, "Bu tür projelerin ilimizde çoğaltılması ve ülke ekonomisine de katkı sağlaması noktasında faydaları olacağına inandığımızdan bu işlere Büyükşehir Belediyesi olarak öncülük ediyoruz. Bu anlamda Akkuş Taz Yaylası'nda rüzgar enerji sistemi kurulumu yaparak enerji üretmeye başlayacağız. Belediyelerin elektrik ihtiyacını buradan karşılayacağız. Hem belediyelerimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sunmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Ekonomi Türkiye'den enerjide bir hamle daha! Ordu'da Akkuş rüzgar enerji santrali çalışmaları hızla ilerliyor