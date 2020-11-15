İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma cezası nedir? Milyonları ilgilendiriyor!

Yurt genelinde milyonlarca kişi İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Corona virüs salgınından dolayı ekonomiyi korumak ve vatandaşların ekonomik sıkıntılar çekmesini önlemek adına İşten çıkarma yasağı uygulanıyor. Belli bir süreliğine uygulanan bu karar genellikle salgın devam ettiği için uzatılıyor. Peki yeniden uzatıldı mı? Hangi tarihe kadar sürecek? İşten çıkarma cezası nedir? İşte hem işveren hem de işçi haklarını korumak için alınan bu karara ilişkin merak edilen tüm detaylar…