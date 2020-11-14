12 aylık altın hedefi… 2021 altın tahmini yayınlandı! Altın fiyatları seneye nasıl olacak?

2021 yılına girmemize sayılı günler kala ekonomideki gelişmeler ve beklentiler de merak konusu oluyor. Ülkemizde de popüler bir yatırım aracı olan altının düşüp düşmeyeceğine ilişkin beklentiler ve değerlendirmeler yakından takip ediliyor. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs yeni yılda altın fiyatlarına ilişkin tahminler yayınladı. 2021 altın tahminine göre altın fiyatlarının önümüzdeki birkaç ayda belirli bir bant içinde dalgalı olarak seyredeceğine yer verildi.

2021 ALTIN FİYATLARI NASIL OLACAK?

Dev bankaya göre Reflasyon hikayesi 2021 yılında altın fiyatını önemli ölçüde destekleyecek. Bu çerçevede bankanın öngördüğü fiyat seviyesi 3, 6 ve 12 aylık dönemlerde 2.300 dolar.