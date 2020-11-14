Yeni yatırım gözdesi gümüş… Gümüş fiyatları artacak mı düşecek mi? 14 Kasım gümüş fiyatları nasıl?

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

aha fazla güneş paneli talebinin doğal olarak daha fazla gümüş talebini de beraberinde getireceği öngörüsünde bulunan Ergezen, "Zaten Kovid-19 sonrası ekonomilerin açılmasıyla artan bir talep ile karşılaşacak. Bunun yanına yenilenebilir enerji yatırımları sonucunda artan talep eklenmesiyle beraber gümüş fiyatlarında yukarı yönlü bir trend görebiliriz." dedi. Ergezen, şunları kaydetti:

"Biden'ın Trump'tan sonra etkili olacağı bir başka nokta ise Çin ve Avrupa ile daha yakın ilişkiler olması beklentisi. Özellikle Çin ile yaşanan ticaret savaşları hem ekonomileri hem de emtia fiyatlarını olumsuz etkilemişti. Biden sonrası ilişkilerin yumuşamasıyla özellikle Çin'in alıcı olduğu emtia fiyatlarında yukarı yönlü bir trend izleyebiliriz. Zaten soya fasulyesi ve mısır alımlarında Çin'in görülmesi, geçtiğimiz dönemde bu emtiaların fiyatlarını yukarı çekmişti. Bu anlamda soya fasulyesi, mısır, pamuk, buğday gibi tarım emtialarında yukarı yönlü bir trend oluşması beklenebilir. Böylece Trump döneminde ticaret savaşlarından olumsuz etkilenen ve çalkantılı bir dönem geçiren emtia piyasalarının, Biden dönemiyle daha iyimser olması bekleniyor."

Biden'ın seçilmesiyle birlikte piyasalarda bir kırılım beklenmediğini kaydeden Ergezen, şu ifadeleri kullandı: "Yani yüksek likidite bir süre daha devam edecek. Bunun yanı sıra düşük faiz politikasının da devam etmesi bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın açıklamaları da bunu destekler nitelikte. Aynı zamanda Biden ile daha fazla teşvik paketleri gündeme geleceği öngörülüyor. Böylece gelecek dönemde ABD ve küresel ekonomiler için iyimserlik olduğu söylenebilir."

Ergezen, bu anlamda Joe Biden'ın ABD başkanlık seçimini kazanmasıyla emtia piyasası için genel olarak pozitif bir beklentinin söz konusu olduğunu belirtti.