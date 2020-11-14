Halk arasında değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları bu hafta sert bir düşüş yaşadı. Geçen hafta 872,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 759,00 liraya düştü. Tarihi zirvelerini gören gram ve çeyrek altın fiyatlarının düşüş eğilimi göstermesiyle birlikte akıllara gelen ilk soru "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusu oldu. Küçük ve büyük ölçekte altın yatırımı yapan vatandaşlar altın fiyatlarıyla ilgili yapılan uzman yorumlarını bu bağlamda yakından takip ediyor. Akıllarda ise "Çeyrek altın 620 lira bandını ve gram altın ise 355-380 bandını tekrar görebilir mi?" sorusu yer alıyor. İşte altın fiyatlarının seyriyle ilgili yapılan uzman yorumları

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" dedi.