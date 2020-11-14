20 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta hangi ürünler var? İşte fiyat listesi…

20 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünlerin satışa çıktığı BİM marketlerinin 20 Kasım Cuma takvimli ürünlerine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Alışveriş severler BİM marketlerinden hesaplı ürünleri alma şansı yakalıyor. Teknolojiden giyime, hobi ürünlerinden mutfak aletlerine kadar pek çok farklı ürün BİM raflarında yer alacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte, 20 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM 20 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kumtel Cam Davlumbaz 269 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 379 TL

Kumtel Mini Fırın 159 TL

Kiwi Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL

Pratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 109 TL