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    • 14.11.2020 19:14
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    20 Kasım ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta hangi ürünler var? İşte fiyat listesi…

    ürünler kataloğu 20 Kasım Cuma! i her hafta Cuma günleri satışa çıkıyor. Birbirinden hesaplı ve uygun fiyatlı ürünlere alışveriş severler yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye’nin hemen hemen her mahallesinde bulunan BİM marketlerindeki aktüel ürünler aynı zamanda internet üzerinden de satın alınabiliyor. Peki, BİM’de bu hafta hangi ürünler var? İşte, ürünler kataloğu…

    takvim.com.tr
    20 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta hangi ürünler var? İşte fiyat listesi…

    20 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünlerin satışa çıktığı BİM marketlerinin 20 Kasım Cuma takvimli ürünlerine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Alışveriş severler BİM marketlerinden hesaplı ürünleri alma şansı yakalıyor. Teknolojiden giyime, hobi ürünlerinden mutfak aletlerine kadar pek çok farklı ürün BİM raflarında yer alacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte, 20 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu!

    BİM 20 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Kumtel Cam Davlumbaz 269 TL

    Kumtel Cam Set Üstü Ocak 379 TL

    Kumtel Mini Fırın 159 TL

    Kiwi Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL

    Pratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 109 TL

    Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 27,90 TL

    SCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi 399 TL

    Çay Makinesi 149 TL

    Arnica Blender Seti 199 TL

    Chef's Tava Seti 2'li 39,90 TL

    Simli Saçaklı Havlu 12,90 TL

    Şeffaf Dekoratif Süs 4,95 TL

    Mutfak Yer Seti 2'li 19,90 TL

    Şarjlı Damacana Su Pompası 27,90 TL

    Melamin Büyük Kayık Tabak 9,55 TL

    Melamin Orta Kayık Tabak 7,95 TL

    Melamin Küçük Kayık Tabak 4,95 TL

    Melamin Büyük Kase 7,95 TL

    Melamin Küçük Kase 5,95 TL

    Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,45 TL

    Borcam Dilimli Kek Kalıbı 29,90 TL

    Borcam Yuvarlak Tepsi 34,90 TL

    Borcam Kare Tepsi 34,90 TL

    Paşabahçe Dondurmalık 3'lü 12,50 TL

    Paşabahçe Iconic Uzun Bardak 3'lü 14,90 TL

    Paşabahçe Heybeli Desenli Çay Seti 12 Parça 32,90 TL

    Paşabahçe Iconic Kısa Bardak 3'lü 11,90 TL

    Paşabahçe Kahve Bardağı 4'lü 24,90 TL

    Paşabahçe Rose Kapaklı Büyük Elips Kavanoz 13,90 TL

    Paşabahçe Yağlık / Sirkelik 13,90 TL

    Paşabahçe Rose Kapaklı Küçük Elips Kavanoz 11,90 TL

    Paşabahçe Tuzluk Biberlik 2'li 6,95 TL

    Peripella Exclusive Ütü Masası 199 TL

    Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 39,90 TL

    Şık Ekmek Sepeti 24,90 TL

    Rose Ayaklı Metal Gövdeli Şık Saksı 27,90 TL

    Rose Renk Silikon Fırça ve Spatula 14,90 TL

    Rose Kaplama Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL
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    Haberler Ekonomi 20 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta hangi ürünler var? İşte fiyat listesi…