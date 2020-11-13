Jandarma astsubay alımı ne zaman?



Jandarma astsubay alımı 2020 tarihinde en son geçtiğimiz Temmuz ayında yapılmıştı. Tekrar jandarma astsubay alımları yapılması için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 'ndan açıklama yapılması gerekiyor. Koronavirüsten kaynaklanan çeşitli sebeplerden dolayı güvenlikçi, bekçi gibi birçok güvenlik görevlisi alımı yapılacağı bilgisi Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanmıştı. 2020 yılı içinde 35 bin kamu memuru alınacak, 2021 yılı itibari ile 65 bin kamu çalışanı daha alınacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Bu açıklamaya istinaden gelen bilgide alınacak personellerin başında; sağlık görevlisi, doktor, uzman doktor, hemşire gibi sağlık sektöründen alımlar olacak, ardından ise güvenlik çalışanları için kadro açılacaktı. Henüz yeni jandarma astsubay alımları için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bir açıklama yapmadı. Bir duyuru yapıldığında haberimizde yer alacak ve jandarma astsubay alımları ne zaman yapılacak paylaşacağız.