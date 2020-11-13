Araç sahiplerine uzmanlardan önemli uyarı! Hayati önem taşıyor...

Ben çok şahit oldum. Silindir kapak contası yanıkları, radyatör patlakları gibi nedenlerle çok insan yolda kalıyor. Kışın antifriz koyduktan sonra patlak oluşuyor ve daha sonra su ilave edilince araç yolda kalıyor veya arıza çıkıyor. Antifriz kışın çok önemlidir ama yazın da kullanılması gerekir. Genelde kışa girerken kontrolünün yapılması gerekir. Derece, renk ve aktifliğinin kontrol edilmesi önemlidir. Bulunduğunuz şehre göre derecesi değişir. Ortalaması 25 derece olmak şartıyla doğu illerimizde 40 derece ister. Çünkü 25 derece yaptığınız zaman daha soğuk bir havayla karşılaştığınız zaman donar. Bulunduğunuz şehrin soğukluk ortalamasına göre antifriz derecesini bulundurmak gerekiyor. Ortalama şehir sıcaklığı ve soğukluğuna göre antifriz miktarı yeterlidir. Fazlası da zararlıdır eksiği de zararlıdır" şeklinde konuştu.