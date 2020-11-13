BIST 100 endeksi yeniden kritik seviyeyi zorluyor | 13 Kasım 2020 BIST 100 endeksi açılış puanı

Dün 1.303,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel, günün ikinci yarısında etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 1.271,75 puandan tamamladı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları nedeniyle küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişelerin, dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden olduğunu, yurt içi piyasaların ise açılışta pozitif ayrıştığını bildirdi.