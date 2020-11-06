NASIL POLİS OLUNUR?

Polis olmak için hem eğitime hem de fiziki özelliklere sahip olmak gerekir. Lise mezunu düzeyi vatandaşlar da dahil, lisansüstü düzeyi olan herkes şartları sağladığı takdirde polis olabilir. Vatandaşlar eğitim seviyelerine göre farklı polislik okulunda eğitim alacaktır. Polislik eğitim süresi en son mezun olunan okuldan alınan eğitime göre 6 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM) ' eğitimlerine katılan bir kişi 6 ay sonra polis olabiliyorken, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) eğitimlerine katılan bir kişi 2 yıl sonra polis olacaktır. Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ' eğitimlerini alan bir kişi de başarılı olduktan on bir aylık bir eğitim sonrası polis ünvanını alır.

POLİS NEDİR?

Kamu düzenini ve vatandaşın güvenliğini sağlayan kamu memurlarına verilen isimdir. Polis teşkilatının amacı; vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması, yurt içinde huzûr ve nizâmın temini ve vatandaşların korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi gibi birçok görevi vardır.

POLİS TEŞKİLATININ TEMEL AMAÇLARI

Polis teşkilatının görevleri ve temel amacı bellidir. Suç ortaya çıkmadan önce engellemeye çalışan polis teşkilatının temel amaçları şunlardır;

Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak,

Yasaların uygulanmasını sağlamak,

Çeşitli belge ve lisansları düzenlemek,

Suçları önceden tespit etmek, gerçekleşmesini önlemek ve soruşturmaları gerçekleştirmek.