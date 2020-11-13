Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmelerini merak ediyorlar. SGK bülteni olarak EYT'liler için AK Parti, MHP; CHP, İYİ Parti kanadından gelen son açıklamaları, EYT'de öne çıkan gelişmeleri, partilerin EYT konusunda ki son tutumlarını değerlendirdik. Ekim ayında başlayan yeni yasama yılında gündeme gelmesi beklenen EYT gelişmelerine, milletvekillerinin eyt çalışmaları hangi partinin EYT konusunda olumlu hangi partinin uzak durduğuna dair son ayrıntılar ve açıklamalar. SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
AK PARTİ'NİN EYT EMEKLİLİK DÜŞÜNCESİ 2020 - 2021
AK Parti tarafından son dönemlerde EYT konusuna ilişkin yeni bir açıklama gelmedi. Ancak daha önceki süreçlerde yapılan açıklamalarda EYT konusunda bir düzenleme beklenmediği ifade edilmişti.
MHP'NİN EMEKLİLİK DÜŞÜNCESİ 2020 - 2021
Milliyetçi Hareket Partisi EYT konusunda çok fazla çalışma yürüten partilerin başında geliyor. EYT alanında bir düzenleme olmasını isteyen partiler arasında yer alan MHP, ekonomik sürecin düzelmesinin daha doğru olduğunu düşünüyor
CHP'NİN EMEKLİLİK DÜŞÜNCESİ 2020 - 2021
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri EYT konusunda adım atılmasından yanalar. Bu alanda çok sayıda soru önergesi ve kanun teklifi sunan CHP'li vekiller hükümetin eyt'li vatandaşlar için düzenleme yapmasını istiyorlar
İYİ PARTİ'NİN EMEKLİLİK DÜŞÜNCESİ 2020 - 2021
İYİ Parti'de, CHP gibi EYT'li vatandaşlar için soru önergesi ve kanun teklifi sunan partiler arasında. EYT'lilerin emekli edilmesini talep eden İYİ Partili vekiller bu alanda bir çalışma olmasını istiyorlar.
EYT HESAPLAMA FORMÜLÜ
EYT'li vatandaşlar için düzenleme bugün uygulamaya girerse emeklilik yaşı hesaplanması şu şekilde olacak.
Vatandaşlar işe başladıklarında kendilerinden kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Ayrıca bu formül sadece 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren vatandaşları kapsıyor.
BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?
Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.
SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar.