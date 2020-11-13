Son günlerde düşüş eğiliminde olan dolar ve euro kurlarındaki son durum piyasalardaki gelişmeler vatandaşlar tarafından kapanış gününde merak ediliyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6680 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0550 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1140 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 13 Kasım dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI, İSPANYA HARİÇ DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, İspanya hariç güne satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalarak 383,9 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 13.011 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 6.282,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 5.345,2 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 20.801,50 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.738,00 puanda bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin artan endişeler ve ekonomilerdeki toparlanmanın nasıl devam edeceği yönündeki soru işaretlerinin pay piyasalarında satış baskısını artırdığını belirterek, bugün Avro Bölgesinde büyüme ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade etti.
ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ GERİLEDİ
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 53 milyonu geçerken, ABD'de 11 milyona yaklaştı. Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın salgında artan vaka sayıları, risk iştahını olumsuz etkileyerek pay piyasalarında satış baskısı yarattı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da dün yaptığı konuşmada risklere dikkati çekerek, "Kovid-19 vakalarındaki artış ekonomik toparlanma için risk oluşturuyor. Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." değerlendirmelerinde bulundu.
Bu gelişmelerle ABD ve Avrupa borsalarında gözlenen negatif seyir, Asya borsalarına da taşındı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 gerileyerek 3.297 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 azalışla günü 25.386 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,8 değer kaybıyla 105 sınırının hemen altında hareket ediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 43.324 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 26.043 puanda seyrediyor. Asya borsalarından pozitif ayrışan Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,7 artışla 2.493 puanda bulunuyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY
Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,850 dolar düzlemine kadar inen altın, Covid-19 vakalarının artışına bağlı küresel ekonomide "toparlanma endişeleriyle" yükseldiği 1,880 dolar sınırında tutunuyor.
Covid-19 pandemisi kaynaklı talep baskıları altındaki petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) müttefikleriyle (OPEC+) birlikte yürüttüğü üretim kısıntılarını 2021 yılında da sürdüreceğine ilişkin haberlerle yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.55 düşüşle 43.03 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.00 düşüşle 40.51 dolar,
- altın yüzde 0.19 artışla 1,879.25 dolar,
- gümüş yüzde 0.07 düşüşle 24.24 dolar,
- bakır yüzde 0.44 artışla 6,916.00 dolar,
- platin yüzde 0.89 artışla 889.03 dolar,
- paladyum yüzde 0.63 artışla 2,349.37 dolar düzeyindeydi.