Son günlerde düşüş eğiliminde olan dolar ve euro kurlarındaki son durum piyasalardaki gelişmeler vatandaşlar tarafından kapanış gününde merak ediliyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6680 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0550 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1140 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 13 Kasım dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?