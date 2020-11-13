Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında görünümün değişmediğine işaret ederek, "Son dönemde küresel risk iştahındaki toparlanmaya karşın dolar endeksinin dirençli bir görünüm sergiliyor oluşu ons altında anlamlı bir değişim görmemize izin vermiyor" dedi ve ekledi:

"Bu kapsamda fiyatların 1,890 dolar merkezli bir bant içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Her ne kadar korona virüs vaka sayılarındaki artış ekonomik aktiviteyi tehdit etmeye devam ediyor olsa da aşının yakın zamanda piyasaya sürüleceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle bunun altına yönelimi anlamlı şekilde tetiklemediğini görüyoruz.

"Pfizer'ın ardından Moderna'nın da çalışmalarda ilerleme kaydetmesi pozitif sinyaller verirken aşının dağıtımına başlanacağı tarihin netleşmesi durumunda bunun altın üzerindeki baskıyı artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."