Emeklilere tek seferlik olarak en az 625 lira ile 1.500 TL ödeme yapılacak! Süre dolmadan hemen başvuru yapın!



Yapı Kredi'den emeklilere 1.500 TL promosyon ödemesi

Maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL nakit promosyon ödemesi kazanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.

Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.