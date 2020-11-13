Örnek soru cevap



Soru: 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primle işyerinden kıdem tazminatımı alarak ayrıldım. Bir ay izin kullandım. Bir ayın sonunda tekrar aynı fabrikada işe başladım. Şu anda 5 yıldır aynı fabrikada çalışıyorum. SSK'dan tazminat evrakını alsam yine tazminat alabilir miyim?



Cevap: Emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayanlar işlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabiliyor. Nitekim yaş haddinden emekli olmak için yaş dışındaki şartlar olan 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme şartlarını sağlayarak işinizden kıdem tazminatı alarak ayrılmışsınız.



Yasada herhangi bir yasaklama olmadığından işinizden tekrar kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz. Ancak daha önce aldığınız tazminat ile kıdeminiz sıfırlandığınızdan, bu kez ikinci çalışma döneminizin yani 5 yılın kıdem tazminatını alacağınıza hiç şüphe yok