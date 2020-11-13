BİM personel alımı için duyurular art arda yayımlandı. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden ve Bim şubelerinden yapılıyor. İşte başvuru detayları ve başvuru formu. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular başladı. İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların BİM'in internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak öz geçmiş bilgilerini eksiksiz doldurmaları ve ardından "BAŞVUR" ikonuna tıklayarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Buna ek olarak BİM perakende mağazalar zincirinde çalışmak isteyen adaylar bizzat mağazalar üzerinde CV doldurarak başvuruda bulunabiliyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE POZİSYONLAR
ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE POZİSYONLAR
ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE POZİSYONLAR
İŞKUR üzerinden yayımlanan Bim personel alımı ilanları şu şekilde:
Tır-Çekici Şoförü
Forklift Operatörü
Perakende Satış Elemanı (Gıda)
Muhasebeci
Reyon Görevlisi
Beden İşçisi (Genel)
Kasiyer
Şoför-Yük Taşıma
BAŞVURU ŞARTLARI
Bim marketler personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:
Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,
Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,
Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
Dinamik, prezantabl, iletişim yeteneği ve ikna kabiliyeti kuvvetli,
Müşteri memnuniyetine önem veren, pratik, güler yüzlü,
Takım ruhuna sahip, motivasyonu yüksek,
Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek,
Tercihen sigara kullanmayan.
Perakende mağazacılık sektöründe deneyim sahibi.
BİM İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye'nin en büyük perakende mağazalar zincirlerinden biri olan BİM, iş başvurularını kendi resmi kariyer sayfası bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx internet adresi üzerinden yapıyor.
İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların BİM'in internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak öz geçmiş bilgilerini eksiksiz doldurmaları ve ardından "BAŞVUR" ikonuna tıklayarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Buna ek olarak BİM perakende mağazalar zincirinde çalışmak isteyen adaylar bizzat mağazalar üzerinde CV doldurarak başvuruda bulunabiliyor.
BİM TARİHÇESİ
1995 BİM 21 mağaza ile hizmet vermeye başladı.
1997 Türkiye'nin ilk özel marka (private label) ürünü olan Dost Süt, tüketicinin beğenisine sunuldu. 100. mağaza hizmete açıldı.
2001 BİM ekonomik krize karşın 87 mağaza daha açtı.
2002 Kredi kartıyla satışlar başladı.
2003 Net satışlar 1 milyar TL'yi geçti.
2004 1.000. mağazanın açılışı gerçekleşti.
2005 BİM'in hisselerinin %44,12'si halka arz edildi.
2008 BİM 551 yeni mağaza açılışı ile mağaza sayısını 2.285'e çıkardı. Ciroda yüzde 42'lik büyüme sağlandı.
2009 Fas'ta açılan mağazalarla ilk yurtdışı operasyonuna başladı.
2010 BİM, 6.574.000 TL ciro ile sektör liderliğine ulaştı.
2011 8 milyar TL'yi geçen cirosuyla, Türkiye gıda perakende pazarındaki bir numaralı pozisyonunu pekiştirdi.
2012 BİMcell hizmete sunuldu.
2013 Mısır'da ilk BİM mağazaları açıldı.
2014 Bimcell'de 1 milyon abone sayısına ulaşıldı.
2015 Yeni bir perakende konsepti olan FİLE açıldı.
2016 20 Milyar TL'yi geçen cirosuyla ve çift haneli büyüme hızıyla Türkiye gıda perakende sektöründe bir numaralı pozisyonunu pekiştirdi
2017 Beklentilerin üzerinde büyüme ve karlılık ile BİM, 2017 yılında da perakende pazarındaki liderliğini açık ara sürdürdü.
2018 2018 FAS ve FİLE operasyonları operasyonel (FVAÖK) kârlılığa ulaştı.