CDS PRİMLERİ MART'TAN BERİ İLK KEZ 400'ÜN ALTINA İNDİ

Türkiye'nin 5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi hafta başından bu yana 500 baz puan seviyesinin üzerinden kademeli olarak Mart'tan beri ilk kez 400 baz puanın altına geriledi.

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Türkiye'nin 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi Pazartesi gününden bu yana 177 baz puan azalarak yüzde 13.47'ye geriledi. 10 yıllıkların faizi yüzde 12.26 ile 27 Temmuz'dan beri en düşük düzeyi gördü.