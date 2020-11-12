Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı sorusu ödenekten faydalanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde devreye alınan kısa çalışma ödeneği her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan tarihlerde hesaplarda oluyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı? KÇÖ ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği bitiş tarihi nedir? İşte merak edilenler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.